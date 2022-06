“Vasto in Giallo” con la direzione artistica di Romano De Marco

Arriva “Vasto in Giallo”, tre giorni a luglio 2022 interamente dedicati alla narrativa di genere più frequentata degli ultimi anni.

Il direttore artistico Romano De Marco ha selezionato sei autori di grande valore e ogni serata, nel suggestivo Chiostro dell’ex Curia Vescovile in Via Vescovado, vedrà protagonisti una coppia di scrittori.

Il 15 luglio conosceremo meglio Gabriella Genisi (autrice di Lolita Lobosco, serie TV con Luisa Ranieri, pubblica con Sonzogno e Rizzoli) e Mauro Marcialis (ha pubblicato con Mondadori, Rizzoli, Piemme, al suo rientro dopo qualche anno, il suo nuovo romanzo è uscito con SEM Edizioni).

Il 16 luglio sarà la volta di Francois Morlupi, grande rivelazione del 2021 confermata dal secondo romanzo con i suoi "Cinque di Monteverde" e Sara Bilotti (scrittrice e traduttrice) con il suo nuovo romanzo uscito da poche settimane per HarperCollins.

Il gran finale il 17 luglio vedrà protagonisti Barbara Baraldi (pubblica con Giunti, molto nota in tutta Italia ha tantissimi fan che la seguono ovunque) e Antonio Lanzetta (pubblica con Newton Compton, anche lui ha una fan -base molto ampia).

Una manifestazione di qualità organizzata da Teatro del Sangro/Teatro Studio in collaborazione con la Libreria di via Cavour a Vasto.