Alla serata finale del Flaiano sarà premiato come miglior film “L’Arminuta”

Nella 49esima edizione dei premi internazionali “Ennio Flaiano” la presidente Carla Tiboni, questa mattina, a Pescara, alla presenza degli assessori regionale e comunale alla Cultura, Daniele D’Amario e Maria Rita Carota e dei delegati degli sponsor della manifestazione, ha annunciato alla stampa tutti i nomi dei vincitori delle sezioni Letteratura, Cinema, Teatro, Televisione e Giornalismo.

Tra questi il premio come miglior film a “L'Arminuta”, tratto dall'omonimo libro dell'abruzzese Donatella Di Pietrantonio scritto nel 2017, che il regista Giuseppe Bonito ha messo in scena con la giovane attrice vastese Sofia Fiore nel ruolo della ragazza che è costretta ad abbandonare improvvisamente la sua famiglia adottiva della media borghesia per tornare nella sua vera casa, un bucolico e decadente casolare nei sobborghi abruzzesi, con i suoi veri genitori e fratelli. La giovane, trascinata in una realtà nuda, cruda e senza un futuro, si trova costretta ad affrontare la sua condizione di “ritornata” in una terra che deve ancora imparare a conoscere.

Un film di rata bellezza, attualissimo anche se è ambientato negli anni ’70, e che è stato capace di conservare tutto il fascino e la bellezza del libro di riferimento. Un’operazione non facile da portare sul grande schermo, ma il regista è stato capace nel fotografare l’essenza stessa del romanzo, traslando al cinema una storia universale di formazione e di crescita di una tredicenne.