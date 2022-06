“Un Paese di Patrimoni” convegno Pro Loco Abruzzo

La Pro Loco Abruzzo organizza Giovedì 16 giugno 2022 alle ore 16, presso il Gulliver Center di Vasto un incontro Scuola Culture dal titolo “Un Paese di Patrimoni. Le Pro Loco nel sistema del Patrimonio Culturale Immateriale”

Nel corso dell’incontro ampio spazio sarà dato al patrimonio culturale immateriale e al modo in cui l’UNPLI porta avanti il tema, a livello nazionale e internazionale, anche per capire come le risorse delle nostre comunità possono essere messe a valore per un turismo sociale e responsabile.

Interverranno: Mercurio Saraceni, presidente Pro Loco Città del Vasto, Carlo D’Angelo, coordinatore progetto Scuola Culture e Gabriele Desiderio, componente della segreteria nazionale UNPLI, si occupa del coordinamento di progetti e di relazioni istituzionali. E’ responsabile del canale YouTube “Memoria Immateriale” e segue il coordinamento del premio “Salva la tua lingua locale”, della “Giornata nazionale del Dialetto” e della “Festa della Musica” (www.unpli.info).

L’incontro è aperto a tutti.