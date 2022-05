Domenica Di Pasquale premiata a Roma nella sezione Fiabe e Favole

Martedì 17 maggio, nella suggestiva Sala Promoteca del Palazzo Senatorio in Campidoglio, a Roma, l’insegnante Domenica Di Pasquale, giunta tra i vincitori della X Edizione del Concorso “Premio Nazionale Letteratura Italiana Contemporanea 2022/23” consegue un prestigioso riconoscimento nella sezione Fiabe e Favole (bambini 9/11 anni).

La Premiazione, patrocinata da Roma Capitale, è inserita nella campagna nazionale “Il Maggio del Libri” promossa dal Ministero della Cultura in collaborazione con il Centro per il Libro e la Lettura. “Si è trattato di una grande soddisfazione” afferma la docente della Scuola Primaria “L. Martella” dell’I.C. “Gabriele Rossetti” di Vasto (Ch) che, dopo i saluti Istituzionali della Presidente dell’Assemblea Capitolina On. Svetlana Celli, ha ricevuto l’attestato di premiazione per aver presentato al concorso letterario il racconto “Il re di Caldopesco”, una fiaba pensata per educare e motivare. L’opera sarà Pubblicata nell’antologia scolastica “Stelle e liquirizia” a cura di Luigi Loi. ISBN 978-88-31227-72-8 Prefazione di Bruno Volpi - Laura Capone Editore.