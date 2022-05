L’attore Totò Cascio a Vasto il 21 maggio

Sabato 21 maggio alle 18,30 nella prestigiosa cornice dei Giardini D’Avalos sarà presente Salvatore Cascio, detto Totò, il bambino protagonista di Nuovo Cinema Paradiso, l'indimenticabile capolavoro di Giuseppe - che lui chiama affettuosamente Peppuccio - Tornatore, vincitore dell'Oscar per il miglior film straniero quindici anni dopo Amarcord di Fellini.

Presenterà il suo libro, scritto insieme a Giorgio De Martino: “La Gloria e la Prova. Il mio nuovo Cinema Paradiso 2.0” Baldini Castoldi editore, con la nota introduttiva di Giuseppe Tornatore e la postfazione di Andrea Boccelli.

E’ l’associazione “Karo to life” che insieme al Comune di Vasto organizza l’evento. Sarà presente l’attrice Marilena Più che sarà la voce narrante di alcuni brani, l’assessore Nicola Della Gatta e varie associazioni del territorio che avranno modo di far conoscere le tante e importanti attività che svolgono.

La storia che Totò racconta nel suo libro è autobiografica e parla della grave malattia che gi sta procurando una perdita progressiva e irreversibile della vista, dopo che nel '91 fu premiato con il prestigioso Premio BAFTA – Totò e dopo altri film con Tornatore, con Pupi Avati e Duccio Tessari. Tutto ciò fino al 1999, anno in cui firma il suo «ultimo film». E’ la sua retinite pigmentosa con edema maculare a farlo rinunciare a quella che era una carriera promettente e radiosa. Oggi, a 42 anni, Totò Cascio ha trovato la forza e la voglia di raccontare la sua esperienza in un libro che è insieme memoir cinematografico e racconto di formazione e di rinascita. Grazie alla sua fede, al suo coraggio e alla consapevolezza acquisita, ora può tornare a vivere una vita degna di essere vissuta ed è questo il suo «Nuovo Cinema Paradiso 2.0», dice scherzando. Così, rinato, lancia un segnale a chi è nella sua condizione: non nascondetevi, anzi imparate ad accettarvi. «Senza accettarsi, ci si porta dentro l'avversario più feroce. Me lo disse anche Andrea Bocelli: "Totò, non è un disonore". Sono state parole illuminanti