Sabato 21 maggio ritornano gli appuntamenti sulla storia locale della Pro Loco “Città del Vasto” organizzati dal Dipartimento di Studi e Ricerche sulla Storia di Vasto diretto da Renata D’Ardes e Paolo Calvano. Il titolo del prossimo incontro è ampiamente indicativo e tocca un argomento assai poco trattato, forse sconosciuto ai più, ma di interessante e di portata storica di non poco conto: “Le soppressioni ottocentesche dei conventi vastesi. Un patrimonio disperso”. Un argomento che sicuramente non riguarda solo Vasto, ma che, per l’ampiezza e l’importanza storica sarà prevalentemente incentrato sui fatti e gli avvenimenti avvenuti nella nostra città durante l’occupazione francese e dopo l’Unità d’Italia. Le soppressioni conventuali non colpiscono soltanto l’aspetto religioso, ma determinano un profondo cambiamento nella società e nell’economia del tempo oltre a causare la perdita di un grande e prezioso patrimonio artistico-culturale. Quello di sabato 21 maggio sarà un primo incontro introduttivo che prelude ad una serie di iniziative che si articoleranno in diversi appuntamenti durante tutta l’estate e non solo. L’incontro si terrà presso la Chiesa di Sant’Antonio di Padova a partire dalle ore 18:00 e vedrà come relatori due ricercatori e studiosi di storia locale: Michele Massone curatore di “Fabbriche Francescane in Antologia” e Paolo Calvano studioso, ricercatore e Direttore del “Dipartimento di Studi e Ricerche sulla Storia di Vasto”. Introdurrà Mercurio Saraceni presidente della Pro Loco “Città del Vasto”.