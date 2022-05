L’artista Donatella De Gregorio, presso il suo atelier d’arte in Via delle Magnolie 9 a Vasto, domenica 15 maggio alle ore 18 organizza una serata d’arte e poesia con mostra di sue pitture, sculture e mosaici e declamazione di testi poetici premiati. Si invitano altri poeti a venire per declamare le proprie.

Ingresso gratuito