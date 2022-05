Ray La Verghetta presenta "Lu Uastareule", nuovo studio sul dialetto vastese

Venerdì 13 maggio, alle ore 17, nella Pinacoteca di Palazzo d'Avalos sarà presentato il volume "Lu Uaftaréule", di Ray La Verghetta, americano di origini vastesi, esperto di linguistica.

Uno studio approfondito di una varietà linguistica abruzzese attraverso la documentazione, analisi e rapporto con l'italiano.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco, Francesco Menna, e dell'assessore alla Cultura, Nicola Della Gatta, oltre all'autore, interverrà Francesco Avolio, docente di linguistica italiana all'Università dell'Aquila. Nicolangelo D'Adamo, dirigente scolastico, sarà invece il moderatore dell'evento.

“Il prof. La Verghetta, il dialetto vastese l’aveva appreso in famiglia”, ha scritto Nicolangelo D’Adamo su NoiVastesi l’anno scorso. “ Ed il crescente interesse per la lingua dei nonni lo porterà per ben 15 volte a Vasto, munito di registratore per approfondire i fonemi tipici del nostro dialetto, le forme idiomatiche, la grammatica di un dialetto che lui considera per la verità una lingua essendosi sviluppata su una lingua di sostrato diversa dall’Italiano. Il lettore che con coraggio vorrà studiarsi le oltre trecento pagine del volume (con una ricca bibliografia), vi troverà la storia, la grammatica, la sintassi, le particolarissime forme di dittongazione di base di un dialetto complesso e ricco di curvature fonetiche che ne fanno un unicum nel panorama linguistico abruzzese”.