Festival del Teatro Ragazzi: “Meravigliosamente Alice”

E’ domenica 8 maggio alle ore 18,00 l’appuntamento di BAM Bianconiglio- Festival dei ragazzi con “Meravigliosamente Alice- Teatro dei Navigli, presso il teatro in via Madonna dell'Asilo 13, a Vasto.

BAM Bianconiglio Abruzzo Molise – festival del Teatro Ragazzi è alla sua prima edizione, porta in Abruzzo e Molise alcune tra le più importanti compagnie italiane di teatro ragazzi. Dopo molti mesi in cui ai ragazzi è stato impossibile accedere ai teatri, ACS realizza un festival per alimentare la fantasia e la creatività dei ragazzi con la volontà di ricostruire un tessuto sociale e umano che utilizzi i linguaggi del teatro come strumento principe di coesione, crescita e confronto della collettività.

Posto unico - 8,00 € + prev. Biglietteria online https://www.vivaticket.com/it/biglietto/meravigliosamente-alice/180347 Biglietteria telefonica: 329 2750919 ; Biglietteria: MPA Corso Mazzini, 167, Vasto (CH) - 346 8938206; Botteghino: Teatro via Madonna dell'Asilo, 13, Vasto (CH)

Grazie ACS Abruzzo Circuito Spettacolo