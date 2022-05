Michele Di Mauro presenta a Vasto “Burn Out” Ianieri Edizioni

“Presentare libri ci diverte, ci appassiona.” Racconta Stefano Angelucci Marino, titolare della Libreria di Via Cavour a Vasto. “Continuano i nostri appuntamenti di incontri con l’Autore. Venerdì 13 maggio alle ore 19,00 ci sarà un amico, scrittore, cardiologo, attore e regista: Michele Di Mauro.”

L’autore presenterà il suo libro “Burn Out”, Ianieri Edizioni, che ci permetterà di esplorare, attraverso una serie di colpi di scena, il lato oscuro del mondo celato sotto il bianco puro di un camice; ci fa vivere sulla pelle il tormento per un mestiere dove le soddisfazioni fanno i conti con tanti sacrifici e rinunce, dove spesso amore e amicizia vengono recisi con il bisturi, dove il fuoco della passione può soccombere al potere, dando vita a reazioni inaspettate, come quelle di un burn out.

Si parla di un medico, Marco Pacifico, che ha smesso di operare a causa di un burn out, rintanandosi nel suo paese natale ma il passato torna a fargli visita: Elisa Morsi, una collega con la quale aveva avuto una relazione, è stata trovata morta in ospedale. Il commissario che conduce le indagini ha fretta di archiviare il caso come suicidio, ma una serie di indizi convincono Marco che Elisa sia stata uccisa perché sapeva troppo e insieme all’ispettore si troverà a indagare su un possibile omicidio.



Posti limitati, prenotazione obbligatoria: 0873 498092 o per email libreriavasto@gmail.com