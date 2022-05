Evento gratuito di Taste of Vasto: “Primavera nel Giardino Napoletano”

Per approfondire la storia del Giardino D’Avalos, Taste of Vasto ha organizzato un evento gratuito: “Primavera nel Giardino Napoletano”, Sabato 14 maggio dalle 16,30 alle 18,00.

“Concludiamo le attività di Taste of Vasto pensate per la primavera”, racconta l’organizzatrice Annamargareth Ciccotosto, “con un momento in collaborazione con i Musei Civici di Palazzo d'Avalos - Meraviglia d'Abruzzo, una passeggiata didattica dedicata al Giardino Napoletano di Palazzo D'Avalos, un unicum per la costa adriatica, con la sua originale impostazione che ricorda molto i giardini di Capri e della Costiera e il famoso Chiostro di Santa Chiara.

Assieme alle guide dei musei civici ripercorreremo la Storia, le caratteristiche e le curiosità fino alla sua restaurazione, che lo ha reso una tra le cornici più belle della nostra città. Si parlerà dell’antica impostazione settecentesca, quella del “giardino delle delizie” dove, accanto a scorci pittorici e opere d’arte, si possono ammirare alberi da frutto ed essenze aromatiche.

Terminata la visita, effettueremo una piccola merenda fuori dal Palazzo D’Avalos.

In caso di pioggia l'evento sarà rimandato.

Evento Gratuito, prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni

https://www.eventbrite.it/.../biglietti-primavera-nel...