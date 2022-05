'Notte Nazionale del Liceo Classico', appuntamenti al 'Pantini Pudente' di Vasto

Torna l'appuntamento con la ‘Notte Nazionale del Liceo Classico’.

Nata da un'idea del prof. Rocco Schembra, docente di latino e greco del liceo classico di Acireale (Catania), sostenuta da Ministero della Pubblica Istruzione, quest'anno si celebrerà venerdì 6 maggio dalle ore 18 in 328 licei classici italiani, tra i quali il ‘Pantini Pudente’ di Vasto, che apriranno le loro porte alla cittadinanza e gli studenti si esibiranno in una serie di performance legate ai loro studi e alla esaltazione del valore formativo della cultura classica.

Anche quest'anno è stato confermato il partenariato che Rai Cultura e Rai Scuola hanno voluto siglare con il Coordinamento Nazionale delle Notte.

La NNLC è un modo innovativo di fare scuola che si affianca in modo produttivo e proficuo alla formazione tradizionale.

Torna la Notte Nazionale del Liceo Classico, manifestazione annuale giunta alla sua VIII edizione, che valorizza la cultura greca e latina e la reinterpreta in chiave originale e moderna. Nata nell’anno scolastico 2014/2015, è stata ideata e promossa da Rocco Schembra, docente di Latino e Greco del Liceo Classico Gulli e Pennisi di Acireale, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione. Venerdì 6 maggio, in ogni Liceo Classico d’Italia, gli studenti torneranno a esibirsi in presenza dopo tre anni di stop forzato e proporranno spettacoli di recitazione, canto, ballo e tanto altro. Per questa edizione, il tema scelto è “La giostra delle emozioni”.

Al Liceo Classico Pudente la manifestazione si svolgerà presso l’auditorium del Liceo Artistico. La serata si svolgerà in due turni: il primo alle ore 18.00 e il secondo alle ore 20.00, ognuno dei quali con cinque esibizioni. Ad aprire entrambi i momenti saranno i saluti della dirigente scolastica Anna Orsatti, delle autorità cittadine e del referente del progetto.

PRIMO TURNO ore 18.00

-Il colore delle emozioni (classe 1B a cura della prof.ssa Marisa Di Matteo)

-Testa e cuore ovvero Odisseo e Nausicaa (classe 4B a cura del prof. Giampiero Barbati)

-Odi et amo (classe 3B a cura della prof.ssa Paola Garofalo)

-Nostalgia (classe 3A a cura della prof.ssa Marina Di Salvo)

-Arte ed emozioni: les tableaux vivants (classe 5B a cura della prof.ssa Daniela Fanelli)

SECONDO TURNO ore 20.00

-Quot capita, tot sententiae (classe 1A a cura della prof.ssa Esther Basile)

-Omnia vincit amor (classe 2B a cura della prof.ssa Esther Basile)

-Quale vita senza Afrodite? (classe 4A a cura della prof.ssa Annalisa Iannone)

-Perduti in Paradiso (classe 5A a cura della prof.ssa Luana Sallese)

-Il dramma di Medea (classe 2A a cura della prof.ssa Grazia D’Auria)