"Tutto può succedere finché non accade", presentato a Vasto il libro di Vittorio Sirolli

La pandemia, che ci ha costretti a rimanere chiusi in casa per tanto tempo, per molti ha avuto, nonostante tutto, anche effetti benefici poiché ha consentito a tanti di tirare fuori passioni e vocazioni tenute sopite per molto tempo.

E’ il caso del dott. Vittorio Sirolli, apprezzato e stimato nefrologo di Chieti, il quale durante la pandemia ha dato sfogo alla sua passione per la scrittura elaborando e pubblicando ben due libri. Entrambi sono stati stampati con i caratteri delle Edizioni “Il Viandante” ed inseriti nella collana Giallo Viandante.

Il primo volume, “Il silenzio della sabbia”, è uscito nelle librerie a fine 2020; il secondo, “Tutto può succedere finché non accade”, è stato pubblicato a distanza di un anno.

E questo secondo libro ideato e scritto dal dott. Sirolli è stato al centro di un simpatico incontro organizzato nella splendida cornice della Sala “Mimma Perrotti” del Polo Bibliotecario “Raffaele Mattioli” per iniziativa dell’assessorato alla Cultura del Comune di Vasto.

A moderare il momento culturale è stata la vice presidente del Consiglio comunale di Vasto, la dott.ssa Lucia Perilli, collega del dott. Sirolli, che oltre a mettere in risalto le qualità professionali del “medico Sirolli”, ha posto intriganti domande al “Sirolli scrittore” dando vita ad un simpatico faccia a faccia seguito con interesse dal pubblico presente.

Per l’Amministrazione comunale di Vasto ha portato i saluti di rito l’assessore alla Cultura Nicola Della Gatta.