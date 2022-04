Con Nausica Manzi alla scoperta del suo “Dhà”

Il 23 aprile si celebra la Giornata mondiale del Libro e del Diritto d’Autore, nota anche come la Giornata del libro e della rosa, ricorrenza promossa dall’Unesco sin dal 1996 per favorire e incentivare la lettura, la pubblicazione di testi e la tutela del copyright. La data non è casuale ma è stata scelta perché in quel giorno, nel 1616, sono morti Miguel De Cervantes, William Shakespeare e Garciloso de la Vega, tre pilastri della letteratura e cultura universale.

“Il libro e la lettura rappresentano un mezzo di approfondimento e di conoscenza, sono strumento di informazione e di apprendimento culturale, entrambi oggi indispensabili per superare le incertezze e le precarietà legate alla paura della globalizzazione, del cambiamento e del diverso. La lettura, che consiste anche in un piacere ineguagliabile per gli appassionati, ci consente di entrare in mondi, vite e tempi diversi […]” si legge sul sito dell’UNESCO.

Entrare in mondi, vite e temi diversi: è esattamente questo quello che abbiamo fatto quando abbiamo incontrato Nausica Manzi che ci ha permesso di entrare, in punta di piedi, nel suo mondo di scrittrice fatto di pensieri, parole, emozioni, sguardi, carezze e tanto altro. E lei ci ha accompagnati in una sorta di viaggio che, attraverso la conoscenza di “Dhà”, il suo ultimo romanzo, ci ha spalancato le porte della sua anima che rivive nelle pagine del volume e nei personaggi che le popolano.

Nausica Manzi, nata a Vasto nel 1993, vive a Monteodorisio. Laureata in Scienze filosofiche ed esperta di etica pubblica e filosofia in azienda, è una scrittrice a tempo pieno, collabora con riviste e testate giornalistiche, attualmente è responsabile del progetto “Oltrepassare” e insegna storia e filosofia. Ha pubblicato saggi filosofici tra cui ricordiamo “Custode di Esistenza” - edito da Albatros, nel 2020 – e una raccolta di racconti dal titolo “Cardiogrammi”, edito da Dialoghi (2020), la stessa casa editrice con cui, a febbraio scorso, ha pubblicato “Dhà”, il romanzo che ci ha presentato.

Buon pomeriggo Nausica e benvenuta nella Biblioteca Comunale di Cupello. Raccontaci, come è nato “Dhà”, il tuo ultimo romanzo?

Non saprei dirti con precisione come nasce “Dhà”, non lo so neanche io. È una storia che mi abitava dentro da un po', una storia a cui ho semplicemente dato voce. Ricordo che era un giorno qualunque in cui ero in camera mia, con il computer sulle gambe, e ho iniziato a scrivere la storia di Nathan e Crystal che nella narrazione sono il Senza Cuore e Occhi Verdi di alta montagna. È nata spontaneamente, in realtà è una storia a cui pensavo da tempo e che si è evoluta dentro di me. Avevo in mente il nome Nathan che personalmente è anche un nome che mi piace. Inoltre il romanzo nasceva dopo “Cardiogrammi” in cui il cuore e il suo battito sono centrali. Dunque ho pensato di creare una storia a partire da questo, poi mi sono fatta coinvolgere dal clima scozzese fatto di tradizioni legate alla magia e alle leggende medievali.

In uno dei primissimi post pubblicati sulla tua pagina Facebook a febbraio scorso, con cui hai annunciato l’uscita del romanzo, hai scritto che Dhà è una storia che “nata nel cuore, ha finito per coinvolgere mente, mani e vita: ti riferivi a questo?

Sì, esattamente. È una storia che parte dal cuore, come avevo scritto, perché il protagonista è ancora una volta il cuore.

Raccontaci meglio dei due personaggi principali: chi sono?

Nathan è un abitante di Edimburgo, Crystal è una straniera che viene dall’Irlanda, da un paese di montagna di cui conserva il verde negli occhi. Si incontrano in una libreria, sulla Royal Mile, la strada principale dell’Old Town di Edimburgo. È un incontro che avviene attraverso la lettura di due romanzi, “Il Piccolo Principe” di Antoine De Saint Exupéry e “Il Visconte dimezzato” di Italo Calvino: Crystal, infatti, si ritrova tra le pagine della prima opera mentre Nathan si sente simile al Visconte. Nel loro incontro e nello scambiarsi due chiacchiere scopriranno che ad accomunarli c’è un segreto, un segreto legato alla libreria e a un’antica leggenda scozzese.

Perché hai scelto di ambientare il romanzo nella bellissima Edimburgo? Ci sei stata?

Ho scelto Edimburgo perché è una città che adoro, così come l’Irlanda e la Scozia. Adoro la tradizione scozzese, in particolare il suo mistero. Infatti anche “Dhà” è un termine gaelico scozzese. Si legge “Ga” e l’ho scelto perché mi affascina il mistero gaelico, la musica scozzese, quella irlandese che ha dietro storie di fate, così come mi affascina l’idea della musica come qualcosa avente un potere lenitivo, che può dare sollievo. È tutto collegato a questa passione per la Scozia che ha fatto poi nascere in me questa storia. Non sono mai stata a Edinburgo, ho visto delle foto della Royal Mile e l’ho immaginata. Un mio sogno è andare prima poi lì e portare con me il mio libro. Non a caso ho chiesto anche all’editore e al grafico di cercare di dare, nella cover del volume, un’idea di Edimburgo, e devo dire che ci è perfettamente riuscito.

Infatti, concordo assolutamente. Trovo che la copertina emerga per i colori dai toni del marrone e del verde che si ricollegano agli stessi protagonisti e inoltre ha, secondo me, anche qualcosa di misterioso.

Nella copertina, in particolare è presente un indizio che richiama la storia raccontata: la finestra. La finestra è il luogo dove si incontrano per la prima volta gli sguardi di Nathan e Crystal. Questa finestra è il vetro appannato della libreria sulla Royal Mile. Un vetro appannato che richiama il clima nebbioso tipico della Scozia e che rappresenta il punto di partenza del viaggio che compiranno i protagonisti. Un viaggio che li separerà e li porterà a incontrare dei personaggi, che sono quelli citati nell’indice e che danno i titoli ai capitoli in cui è diviso il romanzo: Torrente, Amore, Adesso, Dolore, Respiro, Coraggio… Solo alla fine della narrazione, quando il segreto sarà rivelato, verrà fuori qual è il senso del loro incontro e il motivo per cui si sono incontrati. A quel punto si rivelerà anche la parola “Dhà” e il suo significato.

Precedentemente hai parlato di una leggenda scozzese. Quale?

In particolare, nel raccontare del viaggio che compiranno Nathan e Crystal mi sono fatta guidare dal fiore protettore della Scozia, il fiore di cardo. E la leggenda scozzese a cui faccio riferimento è la leggenda dei due cardi umani. La chiave di tutto il racconto è in questa legenda. Il fiore sarà, alla fine, il mezzo per scoprire cosa significa “Dhà”.

La radice “card” della parola cardo mi rimanda a cardio, al tuo volume Cardiogrammi e al cuore che lì, come in Dhà, è protagonista.

Sì, esatto. È tutto collegato. Il cuore è centrale, è lì che risiede il segreto dei due protagonisti. Ci sarà uno scambio di vite, anche a livello carnale, ci sarà qualcosa che sarà scambiato e da lì ci sarà sempre un personaggio che tornerà: il Suonatore di cornamusa.

Parlaci di questo personaggio. Chi è il Suonatore di cornamusa e che ruolo ha?

È una presenza un po' inquietante che si aggira costantemente davanti alla libreria. Anche i due anziani proprietari della libreria saranno scombussolati da questa presenza. Il Suonatore porterà in dono sempre un fiore di cardo.

Parlando del cardo, mi è subito venuta in mente la dedica che hai inserito in questo tuo nuovo romanzo: “A te che svuotandomi la gabbia toracica mi hai lasciato con un fiore di cardo tra le mani affinché un giorno ne capissi il significato. Oggi io l’ho capito: era la penna della tua anima per scrivere l’amore”. Pensando a Cardiogrammi, inevitabilmente ho pensato che dietro queste tenerissime parole ci fosse tuo nonno. È così?

Sì, certo. C’è un riferimento a mio nonno. Perché mio nonno torna sempre, perché, in realtà, forse questa passione per la scrittura viene anche un po' da lui ed è la mia fonte d’ispirazione. È il motivo per cui faccio tutto, le idee che mi vengono… in qualche modo io dico che nulla è a caso. Il Senza Cuore è nato senza cuore. Mi ritrovo molto in questo, nel dire che sono rimasta svuotata, ho una gabbia toracica vuota ma poi qualcuno, paradossalmente, con la sua assenza l’ha riempita, lasciandomi con questo fiore di cardo tra le mani che, come ho scritto, “è la penna per scrivere”. C’è questo collegamento.

Nel post pubblicato il 14 febbraio sulla tua pagina Facebook hai scritto questa frase che mi ha colpito immediatamente e subito incuriosito: “DHÀ è sogno, speranza, dolore, gioia, coraggio. DHÀ è un dono. DHÀ è Nausica a 360 gradi. DHÀ è un invito a pensare e ad andare oltre spezzando categorie, limiti e pregiudizi.”. Quanto di te e dei tuoi precedenti volumi ed esperienze c’è in”Dhà”?

C’è tanto di me e dei miei precedenti volumi: la teoria degli sguardi, il tema della carezza. Sì, “Dhà” è una evoluzione, per questo motivo ho scritto che “è Nausica a 360 gradi”, perché in questo libro c’è Nausica. E Nausica è un po' il Senza Cuore e un po' Occhi Verde. Vi si ritrovano mie esperienze personali mischiate, però, alla fantasia.

C’è anche un legame con i Caffè Filosofici di “Oltrepassare”, il progetto di cui sei responsabile e che si è concretizzato anche in un volume scritto con Carlo Mazzucchelli?

Sì, il legame c’è perché il significato dell’incontro, del segreto che lega i due ti porta a guardare oltre, a guardare la realtà con occhi diversi, a superare tutte le categorie, i pregiudizi. Già semplicemente il nome “Senza Cuore” ti fa pensare a qualcosa di negativo ma l’invito è di guardare oltre, appunto. E infatti ho cercato di focalizzare la descrizione dei protagonisti sulle loro vite ma sottolineando i dettagli, quello che magari non si dice o non è evidente. E sarà il Suonatore di cornamusa che sottolineerà quello che è importante, dando un dono un po’ “strano”, una boule de neige con all’interno un piccolo cuore. Questo cuore sarà l’occhio che permetterà ai due proprietari della libreria di guardare le vicende durante il viaggio di Nathan e Crystal. E questo cuore alla fine avrà un ruolo principale. Può sembrare una storia un po' “intrecciata” ma alla fine c’è un senso.

Il 23 aprile ricorre la Giornata Mondiale del Libro. Che cosa è per te un libro?

Per me il libro è la forma che ha il mio cuore. Penso che sia la forma dell’anima che, attraverso “quel fiore di cardo” che cito nella dedica, ogni giorno mi permette di trascrivere delle righe che magari, un giorno verranno lette. L’ho immaginato sempre così, sin da piccola. Ti racconto un aneddoto: avevo 6/7 anni e ho fatto la damigella in occasione del matrimonio di un mio parente. Alla richiesta di che regalo volessi, ho risposto: “Vuoi farmi contenta? Regalami un libro”. Non ci credevo ma alla fine del matrimonio gli sposi mi hanno consegnato un pacco gigante: era un libro grandissimo delle favole, un libro che custodisco ancora. Ho abbracciato gli sposi perché ero la persona più felice del modo. E in una sera ho letto tutte quelle favole.

Come nasce per te un libro?

Per me è una cosa spontanea. L’idea nasce spontaneamente. Poi mettere su carta quello che hai dentro è sempre difficile però è come quando hai qualcosa dentro che devi raccontare e devi raccontarlo per forza a qualcuno. Quando inizio a scrivere per me è un po’ un evento traumatico perché penso sempre che quello che scrivo è chiaro per me ma magari per altri no e quindi penso a come far capire e arrivare bene quello che scrivo a un’altra persona.

E come superi questo stallo?

Di solito faccio un esercizio che deriva dal mio essere consulente filosofico: è come se raccontassi a me quello che ho dentro. E pian piano inizio a scrivere, all’inizio il tutto è molto schematico ma quello schema diventa poi una piccola narrazione. Per questo, talvolta, quando durante presentazioni di libri e non solo, mi chiedono di leggere un passo ho un po' di ansia perché è come se leggessi quello che era dentro di me. Quando ho ricevuto la copia stampata di “Dhà”, ad esempio, per me vedere l’indice è stato molto emozionante perché questo indice era esattamente così sul mio quaderno di idee e non ci potevo credere che fosse davanti ai miei occhi pubblicato. Tenevo, e tengo, molto a questo romanzo, vedo tanta potenzialità nella storia raccontata. E infatti sto già scrivendo il prosieguo.

Non a caso, la domanda successiva è proprio sui tuoi progetti futuri. Dunque sei già “all’opera”?

Sì, come ho appena detto sto già scrivendo il seguito di “Dhà”: rimane l’idea del romanzo e della leggenda tra storia, realtà e immaginazione che continua.

Cosa preferisci scrivere maggiormente?

Preferisco scrivere romanzi. Si dice che si parte dai racconti. Una scrittrice mi disse che il racconto è la prima forma per dar vita a qualcosa di più grande: in realtà questa evoluzione l’ho vista anche in me. Sono passata dallo scrivere una semplice tesi di laurea a racconti che via via sono diventati romanzi. Questa è stata la mia evoluzione.

E quando ricevi il libro stampato cosa provi, cosa fai?

Apro continuamente il libro, leggo e rileggo le parti più significative. E spesso mi capita di dire “Ma l’ho scritto io?” oppure penso che una parte potevo metterla altrove o scriverla diversamente... è una bellissima sensazione avere il libro tra le mani.

Quanto impieghi generalmente per scrivere un libro? Ci sono momenti della giornata che prediligi per la scrittura?

Impiego circa un mese per scriverlo. Il momento serale è quello in cui ho più ispirazione, da sempre, la sera sono più concentrata. Oppure capita che al mattino presto ho un’idea che poi elaboro la sera.

Un tuo scrittore preferito?

Alessandro Baricco: mi piace il suo modo di scrivere, la sua immediatezza e il fatto di saper catturare dei dettagli. Amo soprattutto “Il pianista sull’oceano”: è un libro che tengo come riferimento di scrittura e di idee, anche per il concetto di “oltre” che ritorna.

Ci lasci un tuo pensiero sulla Guerra di cui ormai da più di un mese sentiamo costantemente parlare?

Impiego sempre un po’ di tempo a parlare di questi argomenti ma inevitabilmente certe cose mi smuovono e sento che devo dire a modo mio qualcosa. Io punto tanto sull’essere umano quindi anche con la mia scrittura, nel mio piccolo, prova a dare forma a un nuovo tipo di essere umano. Perché penso che nell’essere umano c’è quell’oltre che si può intravedere, anche nei momenti più devastanti come in questa situazione. E dove è l’essere umano? È nei dettagli, è dal momento negativo che bisogna risalire, e anche la scrittura è un modo di dire cose e far svegliare le coscienze. E allora cosa può fare un romanzo rispetto alla situazione attuale? Io credo tanto e forse troppo nella speranza che l’esser umano si possa risvegliare, ma credo che in tutti anche nei malvagi, quando sono soli con la propria coscienza, avvenga una trasformazione. Il problema è dargli voce.

E io, che ho un debole per questa autrice da quando l’ho conosciuta in occasione della presentazione dei libri “Custode di esistenza” e “Cardiogrammi” tenutasi a Cupello nel luglio 2021, la voce sua e quella del suo cuore l’ho sentita benissimo e, come successo l’estate scorsa, mi alzo dalla mia seduta più ricca e carica di tanta emozione e forza, quella forza che si cela dietro una ragazza minuta e solo all’apparenza fragile, una ragazza che fa della sua fragilità la sua forza, grazie al potere racchiuso nella scrittura e in un libro. E ovviamente porto con me una copia di “Dhà”, pronta a intraprendere un viaggio che, sono sicura, toccherà le corde più profonde del mio “cardio”.