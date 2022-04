Omaggio al Maestro Raffaele Bellafronte

NATIONAL CHAMBER ENSEMBLE KYIV SOLOISTS FRANCESCO DI ROSA oboe TEATRO ROSSETTI Martedì 8 Marzo 2022 VASTO.

Mi reco in teatro con l’intenzione di far sentire tutto il mio dispiacere ai componenti dell’orchestra immaginando di poterli avvolgere a fine concerto in due grossi teli di colore blu e giallo come la bandiera dell’Ucraina! Sono partiti proprio il giorno prima che scoppiasse la guerra per un tour qui in Italia e chiusi gli spazi aerei, non potendo tornare dai loro cari, hanno deciso di eseguire tutti i concerti in programma. I loro cari spaventati dallo scoppio di bombe e missili, mentre nei nostri teatri, si è elevato libero il suono dei loro strumenti insieme a quello dell’oboe di Francesco Di Rosa, attualmente primo oboe nell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e dal 1994 al 2008 sempre primo oboe nell’Orchestra del Teatro alla Scala sotto la direzione di Riccardo Muti.

Tra le composizioni eseguite, quella sicuramente da mettere in evidenza è stata scritta dal nostro illustre ed insigne concittadino, il Maestro Raffaele Bellafronte: direttore artistico sia della scuola Civica Musicale sia del nostro bellissimo Teatro Rossetti, che vi assicuro non poteva essere affidato a cure ed attenzioni migliori! Invito tutti ad andare a leggere la sua biografia…infatti dopo averlo fatto decido, con il suo permesso di creare un videoclip, con tutte le mie foto dell’evento mettendo in sottofondo proprio la sua composizione: Concerto n.3 per Oboe e Archi I. nervoso, tranquillo, ossessivo, lento II. in volo, lento e sospeso, finale I teli sarebbero stati troppo ingombranti ma senza capirci con uno dei contrabbassisti le lacrime per il dispiacere ed il dolore…hanno parlato la stessa lingua!

Articolo, foto e Video Editing di Pasquale D’Avino detto Lino.