“Verga e la rappresentazione del reale” con Gianni Oliva e Bianca Campli

Nel centenario dalla scomparsa, un omaggio a Giovanni Verga organizzato dalle UniTre di Cupello e Vasto e dal Club per l'UNESCO di Vasto, con la presenza di Gianni Oliva, professore di letteratura italiana come relatore e Bianca Campli, storica dell’arte che introduce.

Partendo dal volume “Verga per le vie di Milano” edito da Bruno Mondadori, si farà il punto sulla situazione degli studi verghiani sottolineando la trascuratezza di cui è vittima purtroppo un grande autore della nostra letteratura, che oggi sembra non parlare più alla coscienza civile e politica dei contemporanei. I suoi temi, l'epopea dei contadini e degli umili, sembrano non interessare la società del benessere. Ma Verga, non si può dimenticare, è il padre del Verismo e di un nuovo modo di raccontare il reale. La tecnica originalissima dell'impersonalità e l'introduzione della figura nascosta del "narratore" costituiscono un metodo tra i più innovativi della letteratura moderna. Inoltre, la raccolta “Per le vie”, di ambiente milanese, allarga gli orizzonti geografici dalla Sicilia a Milano, in nome degli "umili", con i temi della disperazione e della loro solitudine.

Evento online trasmesso in diretta streaming sulle pagine Facebook: Container LIVE, Università Tre Età Cupello, Università delle Tre Età Vasto e Club per l'UNESCO di Vasto su Instagram: container_live.

CONTAINER LIVE è un programma ideato, curato e condotto da Fabio Bruno.