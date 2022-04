Il film “L’Arminuta” ha tre candidature al David di Donatello 2022

“Tre candidature ai David di Donatello 2022 per L’ Arminuta!!!”, annuncia il regista Giuseppe Bonito. “Miglior Attrice non protagonista per l’immensa Vanessa Scalera. Miglior sceneggiatura non originale per le imprenscindibili Monica Zapelli e Donatella Di Pietrantonio. Migliore canzone originale per “Just you” la canzone scritta da Giuliano Taviani e Carmelo Travia con la voce dall’ammaliante Marianna Travia. Che dire? Felicità allo stato puro.”

“Sono molto emozionata e felice, ma tengo sempre i piedi per terra. Questa candidatura è un vero onore, vediamo come andrà, la vittoria intanto è esserci arrivati”, è il commento della scrittrice Donatella Di Pietrantonio.