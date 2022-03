Sta per cominciare la nuova Ad/Ventura dal titolo “Equilibri”

“Ci siamo! Una nuova Ad/ventura sta per cominciare! La 23^edizione. “Equilibri” dal 28 marzo al 2 aprile”, comunica la prof.ssa Rosa Lo Sasso, la direttrice scientifica dell’evento organizzato in collaborazione con la Dirigente Scolastica prof.ssa Maria Grazia Angelini e tantissimi professori e studenti del Polo Liceale “Mattioli” di Vasto.

“Da lunedì 28 marzo, dalla scuola alla città, tante iniziative per conoscere e riflettere. Il Festival Ad/ventura ha lo svantaggio di aprire in un periodo drammatico, quando gli occhi e i pensieri di tutti sono rivolti altrove. Il quotidiano continua a metterci di fronte a una mortificazione degli orizzonti e delle ambizioni. Noi parleremo di EQUILIBRI, ascoltando e dialogando, sia a scuola che nei luoghi più belli della città, sia dal vivo che attraverso la tecnologia, senza porci alcun vincolo disciplinare, esplorando le più disparate forme performative. EQUILIBRI esprime il coraggio di guardare, comprendere, esprimere. EQUILIBRIO è un luogo. È un desiderio e una paura. È un istinto, un'ambizione. È un concetto fisico, artistico, filosofico, psicologico. Lo sperimentiamo, in forme diverse, nella nostra esperienza di ogni giorno.

Il Festival della Scienza ad/ventura è la grande progettualità degli studenti del Polo Liceale “R. Mattioli” che, assistiti dai propri docenti, percorrono significativi itinerari di ricerca e di studio e restituiscono le conoscenze acquisite attraverso modalità innovative e creative.

Tanti laboratori, mostre, allestimenti, webinar, tavole rotonde, dibattiti, sarà un luogo fisico e ideale di riflessione sulla Scienza, palestra di creatività, punto di vista sul mondo della Ricerca. Un viaggio che ricomincia ogni anno.”