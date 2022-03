“I pomeriggi musicali del Liceo”, Adolphe Sax: un viaggio che dura 180 anni… ed oltre

Continua la rassegna concertistica “I pomeriggi del Liceo Musicale”, a cura del Liceo Musicale “R. Mattioli” di Vasto in collaborazione con la Pro Loco "Città del Vasto" APS.

Dopo il primo concerto, che ha visto come protagonisti il flauto e la chitarra, il secondo appuntamento, sabato 31 marzo alle 19.00, presso la Chiesa di San Marco Evangelista a Vasto, sarà all’insegna del Sassofono, in un percorso attraverso il repertorio tipico dello strumento, partendo dal suo ideatore, Adolphe Sax. Il recital sarà a cura dei docenti di sassofono del Liceo, i proff. Lorenzo Martelli e Marco Bomba, con la collaborazione di due validi alunni, Gerardo Cipolla e Giulio Fornaro, unitamente ad un alunno della classe di percussioni, Giovanni Andrea Salerni.



Ingresso gratuito consentito dietro presentazione di Super Green Pass.