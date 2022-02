Nuovo evento curato e condotto da Fabio Bruno giovedì 24 febbraio alle ore 18:30, dal titolo “New Addiction. Nuove dipendenze e condotte disfunzionali”. Evento online aperto con la presenza di Silvia Tufano, pedagogista e studiosa di dinamiche comportamentali disfunzionali e Salvatore Allocca, psicologo e psicoterapeuta.

Con il termine “New Addiction” si fa riferimento ad una vasta gamma di condotte disfunzionali (gioco d’azzardo patologico, shopping compulsivo, dipendenza dalle nuove tecnologie, dipendenza dal lavoro, dall’esercizio fisico, dal sesso, dalle relazioni affettive) nelle quali l’oggetto di dipendenza non è una sostanza ma un comportamento o un’attività lecita e socialmente accettata.

In queste nuove forme di dipendenza è possibile riscontrare gli elementi comuni riconducibili alle caratteristiche tipiche della dipendenza da sostanze come per esempio: l’astinenza, la necessità di implementare il comportamento al fine di soddisfare il bisogno compulsivo, l’incapacità di limitare la propria condotta, l’elevato impiego di risorse in termini di tempo ed energie.

In anteprima verrà evidenziata la situazione Covid 19 con la dr.ssa Anna Suriani, referente sanitaria del Comune di Vasto per la gestione del Centro Vaccinale di Vasto.

Evento online presentato dalle UniTre di Cupello e Vasto, trasmesso in diretta streaming sulle pagine Facebook: Container LIVE, Università Tre Età Cupello e Università delle Tre Età Vasto e su Instagram: container_live.

CONTAINER LIVE è un programma curato e condotto da Fabio Bruno.