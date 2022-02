“DHÀ”: il nuovo romanzo di Nausica Manzi

“Profondamente commossa, vi presento DHÀ”: esordisce in questo modo la scrittrice Nausica Manzi, originaria di Monteodorisio, nel post pubblicato sul proprio profilo Facebook, nel giorno dedicato all’amore, per annunciare l’uscita del suo ultimo romanzo – "DHÀ" – edito dalla casa editrice Dialoghi.

“DHÀ è sogno, speranza, dolore, gioia, coraggio. DHÀ è un dono. DHÀ è Nausica a 360 gradi. DHÀ è un invito a pensare e ad andare oltre spezzando categorie, limiti e pregiudizi.”: continua la Manzi, presentando con poche ma intense parole chiave quello che si prospetta essere un altro “viaggio” in punta di piedi e a cuore aperto in un universo, quello di Nausica, appunto, fatto di quelle emozioni e di quella forza che ben vengono veicolate dalla scrittura, che sembra essere la diretta prosecuzione della sua anima, scrittura che, come lei stessa afferma, diventa “un’arma fondamentale” per “far emergere il potere delle fragilità”.

Di questo e di tanto altro aveva parlato Nausica in occasione della conferenza di presentazione dei volumi “Custode di Esistenza” (Albatros, 2020) e “Cardiogrammi”(Dialoghi, 2021), tenutasi il 18 luglio scorso presso la Sala Multimediale del Comune di Cupello. Una serata durante la quale protagonista assoluta era stata l’emozione, nelle carezze degli sguardi, nelle voci, nell’ascolto.

E a giudicare dagli indizi che Nausica stessa ha dato, oltre che nel post di lancio del romanzo, anche nei precedenti “teaser”, quello che aspetta i lettori sarà qualcosa di altrettanto emozionante, scrive infatti: “DHÀ – e già il titolo incuriosisce – narra la storia del Senza Cuore e di Occhi verde di alta montagna, due individui persi e sognanti nelle strade di Edimburgo”, lasciandoci immaginare già solo con queste semplici parole quella che sarà la forza di un romanzo che “non è una storia per caso ma un dono”.

Un dono di cui non vediamo l’ora di parlare direttamente con l'autrice per condividere - di nuovo - l’emozione dell’ascolto e della lettura di una storia che, “nata nel cuore” ha finito per coinvolgere “mente, mani e vita” di una ragazza che fa parte della nostra comunità.

Chi volesse acquistare il volume può contattare direttamente l'autrice tramite e-mail (nausica.manzi@gmail.com) o i profili social.