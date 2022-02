L’assessore Nicola Della Gatta: “Implementeremo il Polo Bibliotecario “Raffaele Mattioli”

“Un anno fa apriva le sue porte le sue porte il Polo Bibliotecario "Raffaele Mattioli", scrive l'assessore Nicola Della Gatta, sulla sua pagina Facebook. "In questo tempo è diventato casa per tanti concittadini, moltissimi giovani, che vivono la cultura come possibilità di crescita umana e professionale. Dedicheremo i prossimi mesi ad implementare i servizi innovativi, a qualificare il patrimonio bibliografico e ad estendere le forme e le opportunità di accesso: l'obiettivo è quello di rendere questo spazio un luogo del cuore per la nostra comunità".