Riapre la biblioteca di Monteodorisio

Una bella notizia per la comunità di Monteodorisio: la biblioteca riapre da lunedì 7 febbraio. Torna ad essere operativa nei giorni Lunedì e Mercoledì dalle 15,30 alle 17,30. Per il momento, secondo le disposizioni anti Covid e l’aumentare dei casi, non è possibile restare in biblioteca e creare assembramenti.

Si potranno prendere in prestito i libri e consultarli su prenotazione contattando la pagina Facebook della Biblioteca comunale di Monteodorisio “Biblioteca Monteodorisio” oppure la pagina Instagram.

Durante i mesi di chiusura, dovuti alla risalita dei contagi, è stata effettuato un nuovo aggiornamento di libri e testi e la loro relativa catalogazione, grazie all'aiuto e alla disponibilità di Gianni Timpone.

“Ci auguriamo che in tempi brevi”, dice il Sindaco Catia Di Fabio, “potremmo tornare a svolgere tante altre attività. Ad occuparsi dell'apertura e della gestione della biblioteca fino a maggio saranno due giovani della nostra comunità: Filomena Colameo e Martina Giovine, volontarie della Pro Loco, che ringraziamo di essersi rese disponibili! Ripartiamo da qui, con l'obiettivo di potenziare sempre più i servizi della biblioteca e renderlo un luogo fruibile per tutti, piccoli, giovani e adulti, dove si intrecciano cultura, scambio e socializzazione”.