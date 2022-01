“Vorrei parlarti di Dio. Una proposta per chi è in ricerca”, il libro del Vescovo Bruno Forte

Venerdì 21 gennaio alle ore 19, presso la Pinacoteca di Palazzo d’Avalos, l’Arcivescovo Bruno Forte dialoga sul suo ultimo libro “Vorrei parlarti di Dio. Una proposta per chi è in ricerca.” Queriniana, Brescia 2021.

Con lui il Prof. Gianni Oliva, il Magistrato Italo Radoccia. Modera l’Avv. Raffaella Valori.

«Ho scritto queste pagine per te, “scrive Bruno Forte. “L’ho fatto nel desiderio di condividere il dono più grande che ho ricevuto nella mia vita: la fede in Cristo. È un dono che ha riempito il mio cuore di gioia durante tutto il cammino dei miei giorni»

In questo libro Bruno Forte riflette sul dono della fede, per farne conoscere la forza e la dolcezza a tutti, in particolare ai giovani che hanno la vita davanti a sé e possono darle il senso e il sapore che la rendono meravigliosa.

«Cerco, il dono va chiesto, cercato, a volte invocato partendo da situazioni di dolore e di sconforto: non è però un premio, dato solo a chi lo meriti, ma un’offerta d’amore che Dio fa a chi gli apra con fiducia il cuore».

La proposta è scandita in due parti: nella prima sono raccolte Otto lettere ai cercatori di Dio; nella seconda l’Autore risponde alle Otto domande che più spesso gli sono state rivolte sul tema. Senza alcuna pretesa di spiegare tutto, egli intende porre interrogativi che contano ed offrire piste che aiutino a pensare. Si tratta di questioni vere e profonde, che emergono quando ci si mette in reciproco ascolto, pronti a lasciarsi sfidare e provocare dalla libertà, dai dubbi e dai sogni degli altri, che – specialmente nei giovani – sono sempre più grandi dei corti orizzonti dei calcoli e delle paure, che tante volte dominano gli adulti.