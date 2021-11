Riprende il Silent Book Club Vasto alla Libreria, è uno dei 6 club d’Italia

Finalmente venerdì 12 novembre tornano gli appuntamenti del “Silent Book Club Vasto” interrotti bruscamente a marzo del 2020 per i noti fatti pandemici e organizzati dalla Libreria di Via Cavour di Stefano Angelucci Marino.

Che cosa sono i Silent Book Club? Nati negli Stati Uniti d'America si sono velocemente diffusi in tutto il mondo, in Italia ce ne sono sei. "Silent Book Club" è un marchio registrato creato nel 2012 da due ragazze americane, Guinevere de la Mare e Laura Gluhanich. Gli incontri seguono un format ben definito: la durata è di due ore circa, nella prima mezz'ora si sorseggia un bicchiere o si assaggia qualcosa e si chiacchiera, poi si legge per circa un'ora e infine si parla del proprio libro ancora per un po' o si continua a leggere.

“A differenza dei gruppi di lettura”, spiega Stefano Angelucci Marino “nei "Silent Book Club" ognuno porta da casa il libro che sta leggendo o prende un libro da noi in Libreria, lo legge tranquillamente e poi lo rimette dove l'ha trovato. Il primo incontro 2021 del Silent Book Club Vasto si terrà venerdì 12 novembre dalle 17.00 alle 19.00 in Libreria (coffee break, drink e snack offerti gratuitamente dal libraio). E’ necessario iscriversi e … non dimenticate il vostro libro, oppure sceglietene uno in Libreria! Per condividere il piacere della lettura! In silenzio ma insieme. “

Iscrizioni: 328.7178380 o 0873/498092 o libreriavasto@gmail.com.