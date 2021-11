Il ricordo delle tombe storiche del cimitero di Vasto con Italia Nostra

Torna il tradizionale appuntamento di Italia Nostra legato al ricordo dei defunti ed alla richiesta di riconoscimento del valore culturale dei cimiteri.

Lo scorso mercoledì 3 novembre, con il presidente Davide Aquilano, c’è stata la visita presso le tombe storiche del cimitero di Vasto e il prof. Luigi Murolo ne ha narrato l'interessante storia.

Completato nelle sue linee essenziali nel 1840, il Cimitero viene inaugurato il giorno delle Ceneri del 1844 vale a dire, il mercoledì 21 febbraio, dopo numerose vertenze tra Decurionato e progettista (Nicolamaria Pietrocola) contro l’appaltatore Michele Lattanzio (l’ultimo pagamento di 30 ducati è contenuto nella delibera n. 149 del 18 febbraio 1844). Per cimitero si intende la parte posta lungo il perimetro interno destinato alla tumulazione. Per camposanto le quattro aree interne destinate all’inumazione.

In base al divieto di tumulare cadaveri nelle chiese prima di quella data esisteva un camposanto posto nell’area della cappella di S. Nicola funzionante dal 16 novembre 1837 al 19 febbraio 1844 (il documento è conservato presso l’Archivio del Capitolo). Risulta un totale di 1753 cadaveri inumati, non tumulati. Il primo nominativo è quello di Rosa Lucia Falcone (16/11/1837) l’ultimo quello di Macedonia Valentini (19/2/1844).

La prima sepoltura nell’attuale Cimitero è quella dell’inumazione in Camposanto di Teodoro Giangrande del 23 febbraio 1844. Per le tumulazioni, al contrario, si conosce solo la data delle concessioni per la costruzione delle tombe in materiali lapidei. La prima in assoluto è quella dell’arciprete capitolare mons. Donatangelo Rossi datata 20 marzo 1844.

Dal 20 marzo 1844 fino al 1891 risultano concessioni per 197 tombe cosiddette gentilizie.

E’ stato ribadito durante la visita guidata ad alcune tombe storiche che il Cimitero della città va inteso come bene culturale. Considerando che conserva ancora qualche traccia dell’antica pietas sepolcrale ottocentesca. Lo straordinario rapporto tra mysterium tremendum e mysterium fascinans costruito dai cittadini vastesi del XIX secolo in ciò che i libri defunctorum locali chiamavano polyandrum (luogo che raccoglie i resti di più corpi umani) non può essere lasciato all’abbandono. La memoria degli estinti va sempre coniugata con la fisicità del luogo in cui quiescunt. Non è più possibile assistere indifferenti all’agonia del sito in cui dormono gli avi di coloro che oggi vivono nella città da loro costruita.