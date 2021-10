Sergio Santoro presenta il libro “Musica, Maestro Sergio! 44 attività per l’ed. musicale dei bambini”

E’ stato presentato, sabato 23 ottobre al Teatro Madonna dell’Asilo di Vasto a tantissimi docenti di scuola primaria del territorio, il nuovo libro “Musica, Maestro Sergio! 44 attività per l’ed. musicale dei bambini” scritto da Sergio Santoro, insegnante di Scuola Primaria, musicista, regista teatrale, counselor e laureato in psicologia. L’autore vastese ha raccontato di come da ragazzo si sia appassionato alla musica e alla chitarra che sono diventate poi fondamentali nella sua vita. In senso di gratitudine verso la musica, ha deciso di scrivere un libro per bambini per far dono della sua lunghissima esperienza musicale. Un libro operativo per gli alunni dai 5 agli 11 anni, dedicato a tutti i docenti che hanno difficoltà nell’insegnare questa bellissima disciplina. Uno strumento agile e facile che consente un’educazione musicale completa in un percorso semplice per tutti.

Ha sottolineato durante l’incontro quanto la musica sia una disciplina importante soprattutto nella scuola primaria e quanto gli elementi fondamentali che vanno sempre valorizzati sono l’ascolto e la produzione. L’ascolto come sentire e conoscere e la produzione mediante quattro canali: strumenti, scrittura, voce e corpo. Quello che Sergio Santoro propone è un rivoluzionario approccio all’educazione musicale semplice, efficace, divertente. E’ il metodo G.A.P.S., che lui ha creato e sperimentato, che ha quattro elementi fondamentali: guarda, ascolta, produci e scrivi. Consente di acquisire le competenze musicali giocando con la musica, con lezioni divertenti e motivanti. Rese ancora più semplici anche al docente in quanto il libro è multimediale con l’utilizzo di QR code che riportano a video da utilizzare nelle varie unità didattiche, ma anche nelle lezioni in Dad o Did o per la metodologia della classe capovolta, la cosiddetta Flipped Classroom.

I docenti che adotteranno il libro “Musica, Maestro Sergio!” potranno iscriversi ad un gruppo su facebook dove si avrà modo di scambiarsi le attività, le esperienze, le domande, dove ci saranno altri materiali per formare una comunità di insegnanti che sperimenta insieme il testo.

Sergio Santoro ha anche informato che sta per organizzare prossimamente un Meeting “Insegnanti efficaci senza stress”, per promuovere il sorriso dei docenti, per provare a realizzare una scuola felice.

“Solo quando un insegnante è felice può insegnare ad essere felici”.