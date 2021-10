Festival della Psicologia d’Abruzzo quest’anno anche a Vasto

Si svolgerà sabato 23 e domenica 24 ottobre la Terza edizione del Festival della Psicologia abruzzese, patrocinato dalla Regione Abruzzo e dai Comuni di Teramo, L’Aquila, Pescara e Vasto.

L'intento è quello di dare riconoscimento alla traccia lasciata da Arturo Conte, primo Presidente dell'Ordine degli Psicologi d'Abruzzo. Tutte le iniziative saranno animate da psicologi e psicoterapeuti che tratteranno vari temi.

Una manifestazione itinerante promossa dalla dott.ssa Cinzia D’Amico, psicologa psicoterapeuta, coordinatrice di Altra Psicologia Abruzzo e Presidente dell’A.p.s. Gestalt Lab – “Psicofficina del Buon Vivere” dedicata al benessere psicologico e dalla Cooperativa Cate “Psiche & Cultura” di Vasto che ospiterà incontri, laboratori e scambi liberi su tematiche psicologiche ma non solo.

Parteciperanno come relatori: Ernesto Albanello, Mariangela Iorio, Doris Berarducci, Mizar Specchio, Martina Tittaferrante, Gianluca Di Gregorio, Paola Massone e Carla Schiavone, Elisa Tracanna, Giuseppe Rasetti.

Con il Festival la psicologia si apre a un pubblico più ampio, curioso di conoscere e approfondire la conoscenza di sè stessi e dell’altro con

l’obiettivo di diffondere la cultura psicologica e di sensibilizzare la popolazione sulle tematiche inerenti il benessere, individuale e sociale. L'intento è quello di avvicinare i temi della psicologia ai cittadini e rompere alcuni tabù. La psicologia può offrire un importante contributo al miglioramento della salute delle persone e delle loro relazioni, alla crescita individuale, di coppia, famigliare, sociale e in generale al viver bene.

Si scoprirà insieme qualcosa in più di noi stessi e del mondo in cui viviamo, soprattutto in un periodo storico così complesso come quello attuale.

Il Festival è gratuito e aperto a tutti i cittadini fino ad esaurimento posti e preferibilmente previa prenotazione. L’ appuntamento è a Vasto il 23 e 24 ottobre presso la Sala Aldo Moro in Piazza Rossetti, 1. Si ringrazia il Comune di Vasto per il patrocinio.

Per maggiori info sul programma e sulle singole iniziative, seguiteci sulla pagina facebook e instagram Festival della Psicologia Abruzzo o tramite cell. 333.9482750