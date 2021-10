Il 21 ottobre esce nelle sale italiane il film L’Arminuta, protagonista la vastese Sofia Fiore

E’ molto attesa l’uscita nelle sale italiane il 21 ottobre del film L'Arminuta, una storia intensa di amore e coraggio, tratto dal libro di Donatella Di Pietrantonio, vincitrice del Campiello nel 2017, che vedrà come attrice protagonista la giovanissima liceale vastese, Sofia Fiore, che frequenta la 1B del Liceo classico Pantini Pudente di Vasto. A Lei vanno i complimenti del Polo Liceale che, in un post su facebook dice di attendere

con trepidazione l'uscita del film per poterla applaudire.

Il film, ambientato negli anni settanta in un Abruzzo luminoso, ruvido e dolente, racconta la storia di una ragazzina di tredici anni che tutti chiamano l'Arminuta (in dialetto abruzzese significa la ritornata) che da un giorno all'altro scopre di non essere la figlia delle persone con cui è cresciuta e si trova restituita alla sua vera famiglia. All’improvviso si trova a perdere tutto della sua vita precedente: una casa confortevole e l’affetto esclusivo riservato a chi è figlio unico e si ritrova in un mondo estraneo rude, appena sfiorato dal progresso e a dover condividere lo spazio di una casa piccola e buia con altri cinque fratelli.

Nel cast, oltre a Sofia Fiore, ci sono Vanessa Scalera (conosciuta al grande pubblico per la fiction “Imma Tataranni – Sostituto procuratore”), Fabrizio Ferracane, Elena Lietti, Carlotta De Leonardis e Andrea Fuorto. La regia del film è di Giuseppe Bonito, reduce dal successo di “Figli”, mentre la sceneggiatura è firmata da Monica Zapelli e dalla stessa Di Pietrantonio.

Una produzione italo-svizzera Baires Produzioni, Maro Film, kafilm con Rai Cinema. Il film è realizzato con il sostegno di Lazio Cinema International – Regione Lazio e MiBACT.