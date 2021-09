Sabato 25 settembre evento: “Il Castello di Vasto “

Italia Nostra del Vastese, insieme con l’Istituto Italiano dei Castelli sezione Abruzzo, la Pro Loco Città del Vasto, nell’ambito delle giornate europee del Patrimonio 2021 promuovono un evento Sabato 25 settembre dal titolo “Il Castello di Vasto”.

Il ritrovo a Piazza Barbacani è alle 17.30 per la visita guidata esterna al Castello con l’Arch. Giovanna Naccarella. Poi alle 18,30 nella Sala “Domus Pacis”, Via Buonconsiglio, conversazioni con il prof. Luigi Murolo “…lo castello buttato per terra” nei “Capitoli del Vasto Aimone” tra Antonio Caldora e Pietro di Guervara (1465-1486).