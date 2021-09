"Dal Mezzogiorno all'Europa", la presentazione del libro ai Giardini d'Avalos

Presentazione del libro "Dal Mezzogiorno all'Europa" venerdì 17 settembre ore 18 presso i Giardini di Palazzo d'Avalos.

Il volume, che ha per sottotitolo "Pensieri per una nuova Italia attraverso Croce e Mattioli", è curato da Nicola Mattoscio, Pasquale D'Alberto e Costantino Felice.

In apertura i saluti del sindaco Francesco Menna; a seguire Gabriella Izzi Benedetti e Antonio Santoro dialogheranno con i coautori Mattoscio e Felice.

L'editore Rubbettino così presenta il volume: "Quale fu il rapporto di Benedetto Croce con la cultura scientifica del suo tempo? Quale la sua relazione di letterato e filosofo con un corregionale, economista, del calibro di Raffaele Mattioli? E, infine, oltre i protagonisti della Storia d’Italia, come si può riconsiderare l’annosa questione del Mezzogiorno in una prospettiva che tenga in debita considerazione il tema dello sviluppo nell’ambito dell’attuale realtà Europea? A questi e ad altri interrogativi cerca di rispondere il presente volume, che raccoglie i contributi di tre distinti convegni promossi dal Premio nazionale di cultura Benedetto Croce tra il 2018 e 2020, ma che si muove nel senso di un’unica traiettoria: suscitare nuove riflessioni sul pensiero e l’azione dei protagonisti del passato per interpretare lo scenario culturale, politico e sociale dello Stato unitario italiano dalle origini fino ad una dimensione compiutamente europea".