Domenico Travaglini a 'Scrittori in Piazza' per presentare “Poesie dalla collina”

Giovedì 9 settembre a Scrittori in Piazza, presso la Nuova Libreria, nella bellissima cornice di Piazza Barbacani, ci sarà la presentazione del libro di poesie “Poesie dalla collina” di Domenico Travaglini. La presentazione sarà mediata dal poeta Loris Di Edoardo che ha contribuito al libro scrivendone la prefazione. La serata sarà allietata dalle note del Maestro Michele Stampone.

"Per fare poesia una sola cosa è necessaria! Tutto". La frase di Roberto Benigni è il miglior indizio per questa lettura. Le "Poesie dalla collina" sono la storia di un percorso, di una vita semplice ed estrema allo stesso tempo, una vita normale. Nelle parole che si liberano e sfrecciano in queste pagine sono racchiuse storie d'amore, momenti di folgorazione, l'essenzialità che colpisce quando ci si rende conto di essere felici e la tranquillità della tristezza e dello sconforto. "Non prendete tutto sul serio, io sono un poeta e questa è la mia tela. Quindi leggete ed immaginate un po' di voi su questa carta. Cosa c'è dentro? Tutto".

Durante la serata si ripercorreranno le tappe fondamentali della nascita del libro e verranno evidenziati i contenuti, analizzando con il pubblico un linguaggio profondo e necessario come quello della poesia, che sarà l’argomento principale della serata anche al di fuori dei confini del testo.