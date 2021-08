Per la salvaguardia di un nome “Belvedere Romani”: una questione di toponomastica storica

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Il 7 agosto il Belvedere Romani è stato intitolato a Silvio Petroro. Molti gli storici e studiosi che, senza nulla togliere alla memoria del compianto Silvio Petroro, chiedono la salvaguardia del Belvedere Romani, per sottolineare l’importanza della toponomastica storia.

La Pro Loco “Città del Vasto”, Italia Nostra del Vastese, Associazione Civica Porta Nuova hanno deciso di organizzare giovedì 19 agosto alle ore 17.30 una conferenza stampa presso la Società Operaia di Mutuo Soccorso per parlare: del valore di Francesco Romani (1785-1852), grandissimo filantropo del XIX secolo, medico di risonanza internazionale, promotore delle cure omeopatiche nel Regno delle Due Sicilie, il più antico scrittore in dialetto vastese; della salvaguardia di un nome “Belvedere Romani”; per approfondire una questione di toponomastica storica.

Interverranno:

Mercurio Saraceni, Presidente Pro Loco “Città del Vasto”

Davide Aquilano, Presidente Italia Nostra del Vastese

Michele Celenza, Presidente Associazione Civica Porta Nuova

Luigi Murolo, già docente di Filosofia e storia nei Licei