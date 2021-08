Il paesologo Franco Arminio il 13 agosto a Vasto per 'Libri al Chiostro'

Nell’evento culturale Libri al Chiostro, il 13 agosto alle ore 21,30 ci sarà come ospite il paesologo Franco Arminio per un reading poetico nel Chiostro ex Curia Vescovile.

“I paesi per prima cosa bisogna guardarli, andare a trovarli con un moto di passione. Attraversarli e guardarli”. Salvarli con gli occhi, come scrive in una delle sue poesie più belle.

“Chissà se in Italia i paesi in via di spopolamento si salvano in questo modo, chissà se davvero vanno salvati o se interessa a qualcuno farlo”, dice Stefano Angelucci Marino, organizzatore dell’evento. “Sono più di vent’anni che il poeta e paesologo Franco Arminio scrive e si occupa di questi temi: il suo oggi può suonare come appello ingenuo, poco realistico, tuttavia non lo è affatto”.