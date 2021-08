Per tutti gli amanti della storia di Vasto da non perdere è l’evento organizzato da Libri al Chiostro, Pro Loco Città del Vasto e Collegio Histonio, venerdì 20 agosto 2021 alle ore 21,30, presso il Chiostro Ex Curia Vescovile, Via Vescovado, “Vasto 1799, Serafino Monacelli e l’insorgenza del popolo del Vasto contro il governo repubblicano”. E’ prevista l’introduzione di Renata D’Ardes, Direttore Dipartimento di Studi e Ricerche sulla Storia di Vasto, Paolo Calvano, studioso e ricercatore e Stefano Angelucci Marino, attore e regista.

Ingresso libero