'Incontri d'Autore', il 1° agosto la chiusura del Festival a Vasto

Buoni riscontri per la prima edizione del Festival Incontri d'Autore, organizzato a Vasto. Platea gremita e consensi per gli eventi culturali con scrittori, sceneggiatori e artisti.

Nei Giardini di Palazzo d'Avalos "incontri informali a raccontare di poesie per sorridere, narrativa americana, storie motivanti".

La prima serata ha visto la partecipazione della giornalista di Tu Style per la cultura, Eleonora Molisani, di Emanuele Pettener, che da Venezia è emigrato negli Usa, dove è docente di letteratura a Miami e di Carmine Valentino Mosesso, la voce dell'entroterra, che a soli 27 anni "si nutre di poesia e, per scelta, motiva al ritorno di una vita verso la natura dei sentimenti". Il 28 luglio, ospiti la scienziata Annalisa Marinelli, con l'autopsia di un amore, la direttrice del Festival John Fante di Torricella Peligna, Giovanna Di Lello insieme allo scrittore Alessio Romano, a dialogare su John Fante, e Grazia Di Michele, che si è aperta al pubblico nei suoi racconti d'infanzia trascorsa in Abruzzo, a Francavilla.

Il 29 luglio, sold out per la serata in compagnia del premio Campiello, Remo Rapino; insieme a lui, la giovanissima Giorgia Tribuiani, finalista premio Flaiano, la conduttrice radiofonica Noemi Serracini con un libro sulla musica, e Ivan Talarico, cantautore e scrittore.

Questa sera, venerdì 30 luglio, è stato Stefano Redaelli a dialogare con il vicedirettore de Il Giornale ed editorialista, Vittorio Macioce, sulle beatitudini della follia. Sul palco anche Giampaolo Rugo, sceneggiatore per Governance, candidato ai Nastri d'argento e Globi d'oro con una raccolta di racconti suggestiva, e Pierdante Piccioni, autore del romanzo autobiografico Meno Dodici, dal quale è stata tratta la famosa Fiction Rai, "Doc, nelle tue mani".

A concludere la kermesse, domenica 1° agosto, una serata speciale in compagnia di Dania Mondini, giornalista del Tg1, e Claudio Loiodice, con un libro inchiesta su Modigliani. A dialogare con loro, l'autore di programmi tv, Ezio Tamilia. In questa ultima serata, sarà consegnata dal sindaco e dalla giornalista Rai una targa in memoria ai familiari del giornalista Giuseppe Catania, amato e stimato nella nostra regione.

Gli eventi in collaborazione con il Comune di Vasto sono a cura di Angelozzi Comunicazione e Scuola Macondo con la direzione artistica di Grazia Pracilio, autrice televisiva e Ezio Tamilia giornalista e autore Rai, che hanno scelto di diversificare le proposte con la presenza di sedici ospiti in arrivo dalla regione Abruzzo e dal territorio nazionale. Gli eventi hanno il Patrocinio dell'amministrazione comunale, assessorato Cultura, Turismo ed Eventi nella scelta di motivare la condivisione culturale. Sponsor della manifestazione Banca Generali Vasto. Collaborano le librerie: Mondadori Bookstore, Universal e La nuova libreria di Vasto.

Foto di Costanzo D'Angelo