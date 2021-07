“Come d’Incanto” Percorso itinerante “Emozioni” in arte, musica, danza e poesia nelle piazze del centro storico di Vasto

Le suggestive piazzette e viuzze del centro storico: Via S. Maria Maggiore, Vico Tiziano, Mattioli, Piazza B. Lupacchino, Largo Piave e Scalinata Rossetti saranno protagoniste Mercoledì 28 luglio 2021 dalle 20, 30 di un evento ideato e coordinato da Miranda Sconosciuto. Fa parte del progetto “Coltiva la Cultura” e ha come titolo “Come d’Incanto”, un percorso itinerante di emozioni in arte, musica, danza e poesia.

Partendo da via Santa Maria Maggiore inizierà un percorso ricco di esperienze artistiche. Patrizia Ciccarella dialogherà di “Resilienza”, ci saranno musiche di Emanuele Santoro, passi di danza della scuola “Tersicore” di Anna Chiara Marchesani con le allieve: Francesca Smargiassi, Valentina Barone, Ludovica Staunovopolacco, Giorgia Speranza, Elena Minenna, estemporanea di pittura con gli artisti: Tina Manso, Elaheh Rafieifar, Danica Ondrej, Massimo Laporese, Guerino Taresco, Luigi e Giulio Ciccarone, Stefano D’Ippolito, Giancarlo Memmo, Umberto Di Cicco, Luigi Marchesani, Anna Molisani, Sara Bucciarelli, Giovanni Peluso, Cinzia Corti, Versi in poesia con Raffaella Zaccagna, Maria Antonietta Finamore, Marianna della Penna, Marta Del Negro, la presentazione del libro “Tre giorni con Luca” con Luca e Lino Liscio la storia del girasole ed. Multilibri, Armonia in Bellezza del corpo con la maestra di Yoga Patrizia D’Aloisio, “il Futuro” con le cartomanti Patrizia Corvino e Miriam Sartori.

Ingresso libero ma con prenotazione: 333 9391718, 3404822036

Organizzazione e Staff: Consulta giovanile con Andrea Benedetti e Andrea Berardi. Foto di Andrea Marino.