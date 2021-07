'Incontri d'Autore Festival', appuntamenti ai Giardini di Palazzo d'Avalos

Dal 27 al 30 luglio a Vasto, nei meravigliosi Giardini di Palazzo d’Avalos ci saranno gli appuntamenti di Incontri d’Autore Festival distribuiti in quattro serate. Scrittori, sceneggiatori, autrici e nomi importanti del panorama culturale con quindici appuntamenti.

Inizio martedì 27 luglio con nomi importanti di scrittori e artisti, a cominciare da Eleonora Molisani, giornalista TuStyle e scrittrice, Peppe Millanta, pluripremiato e vincitore opera prima John Fante, Emanuele Pettener, scrittore e docente di letteratura in Florida.

Mercoledì 28 luglio, Annalisa Marinelli, scrittrice, Giovanna Di Lello, autrice e presidente del JFF insieme ad Alessio Romano, scrittore e la cantautrice Grazia Di Michele con il suo ultimo libro.

Giovedì 29 luglio, il Premio Campiello 2020 Remo Rapino, Giorgia Tribuiani, autrice e finalista Premio Flaiano 2021, Noemi Serracini, speaker Radio Freccia e Rtl e il cantautore e autore Ivan Talarico.

Venerdì 30 luglio, Stefano Redaelli selezionato Premio Strega e Campiello e docente letteratura a Varsavia, Giampaolo Rugo, sceneggiatore per Governance, candidato ai Nastri d’Argento, e Pierdante Piccioni, autore del romanzo autobiografico dal quale è tratta la fiction Rai Doc- nelle tue mani.

Domenica 1° agosto serata speciale in compagnia della giornalista del Tg1 Dania Mondini e Claudio Loiodice, evento che prevede la consegna di una targa ricordo da parte dell’amministrazione comunale di Vasto alla memoria del giornalista Giuseppe Catania.

Un ringraziamento ai relatori: Eleonora Molisani, Andrea Magno, Bianca Campli, Alessio Romano, Grazia Pracilio, Stefano Redaelli, Alessandra Angelucci, Maura Chiulli, Giovanni Ruggiero, Francesco Coscioni, Ezio Tamilia, già giornalisti, scrittori, editori. Un ringraziamento particolare al giornalista e scrittore Vittorio Macioce.

Gli eventi hanno il Patrocinio dell’Amministrazione comunale, Assessorato Cultura, Turismo ed Eventi nella scelta di motivare la condivisione culturale. Sponsor della manifestazione Banca Generali Vasto. La manifestazione è in gemellaggio col Festival Internazionale della Letteratura di viaggio.

Collaborano le librerie: Mondadori Bookstore, Universal e Nuova libreria di Vasto.

Direzione artistica, Ezio Tamilia, giornalista e autore televisivo. Per varie testate giornalistiche della carta stampata e televisive ha seguito i maggiori eventi di politica e cronaca internazionale. Per tre anni ha curato interviste ai maggiori scrittori italiani e stranieri per alcune delle più importanti case editrici italiane.

Direzione artistica Grazia Pracilio

Ufficio stampa, Patrizia Angelozzi AC Comunicazione Ufficio stampa e promozione per Case editrici. Ha scritto per testate nazionali, blog e

approfondimento. Responsabile dell’agenzia Angelozzi Comunicazione

Ingresso libero nel rispetto delle normative Covid

Info: festival.incontridautore@gmail.com – Tel. 347-7747866

https://www.facebook.com/Festivalincontridautore