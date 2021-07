In scena con “Scozia 1305 i giovani attori del Teatro Studio Vasto/Lanciano

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Con lo spettacolo “Scozia 1305” mercoledì 21 e giovedì 22 luglio andranno in scena nel centro storico di Treglio i giovani attori del Teatro Studio Vasto/Lanciano. Ci saranno tre turni di spettacolo (21.00, 21.45 e 22.30) riservati a trenta persone per volta (info e prenotazione obbligatoria al n. 340.9775471). Sarà il risultato finale di un laboratorio intensivo arrivato alla quarta edizione, il “Campo dei Ribelli”, realizzato a Treglio dal 15 al 22 luglio con venti ragazzi della Scuola di Teatro.

Quest'anno gli attori, guidati da Stefano Angelucci Marino e Rossella Gesini, si sono immersi nelle storie della Scozia ai tempi di William Wallace, patriota scozzese che portò i suoi connazionali alla ribellione contro l’occupazione della Scozia da parte degli inglesi. Il testo è stato costruito sul lavoro delle improvvisazioni. Si tratta di un progetto di spettacolo diverso dal solito, si esce dalla frontalità del rapporto con lo spettatore per esplorare le potenzialità della scena a pianta centrale. La musica dal vivo è realizzata da Isabella Del Peschio, che animerà sonoramente le azioni dei personaggi con la cornamusa.

Dopo la pausa “forzata” riparte, con la propria stagione e i propri eventi, sempre più qualificati, il Teatro Studio di Vasto/Lanciano, diretto da Stefano Angelucci Marino e Rossella Gesini. Teatro, eventi e i corsi della Scuola di Teatro: così si presenta la quattordicesima stagione del Teatro Studio, realtà che è un punto di riferimento del territorio, soprattutto per le nuove generazioni, per il teatro e le arti. Che va avanti con le proprie forze, in maniera coraggiosa.

“Una programmazione che offre agli spettatori – dice Angelucci Marino - le indicazioni necessarie a seguire i percorsi della scena contemporanea e delle produzioni artistiche del territorio, per poterne condividere aspirazioni e traguardi, anomalie e inquietudini”.

“Siamo riusciti a creare, per il quattordicesimo anno consecutivo, – aggiunge Rossella Gesini - un cartellone di attività culturali attese con grande curiosità dal pubblico, che l'anno scorso nonostante il covid c’è stato, ha apprezzato, si è divertito e ha risposto a tutti i nostri inviti con passione”.