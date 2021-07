Libri al Chiostro: incontro con Maria Loide Ruscitto

Nell’ambito dell’evento culturale “Libri al Chiostro”, Venerdì 16 luglio alle 21,30, nella Ex Curia Vescovile ci sarà l’incontro con Maria Loide Ruscitto per parlare “Tra elaborazione e cristallizzazione, il caso della comunità abruzzese emigrata a Perth”. Sarà l’occasione per approfondire come parlavano gli abruzzesi in Australia negli anni '50 e '60, in particolare, la comunità degli emigranti vastesi e come si sono intrecciati dialetto e inglese.

Di tutto questo ci parlerà Maria Loide Ruscitto, che ha dedicato un pezzo importante della sua vita allo studio delle trasformazioni del linguaggio degli emigranti.