Il Polo Liceale Mattioli di Vasto in collaborazione con Vasto Scienza e il Circolo Nautico organizza a Punta Penna, in tre date: 30 luglio, 7 e 21 agosto 2021 un evento dal titolo : “Scienza dell’Onda e della Vela”.

Il programma prevede: ore 9,00 Briefing in banchina o bordo, ore 9,30 Scienza dell’onda in navigazione, evidenziando gli aspetti legati alla Fisica, alla Biologia Marina, il Carteggio nautico e la Sicurezza in mare, ore 11,30 Scienza della vela in navigazione.

Per prenotazioni e informazioni: 328 3812156.