Leonardo Becchetti: “La felicità esiste, ma è faticosa”

Cos’è la felicità? Esiste la felicità? Da cosa si riconosce? Quali sono le scelte per cercare la ricchezza di senso della vita? A queste e a molti altri quesiti ha risposto il prof. Leonardo Becchetti, Economista e professore di Economia Politica Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, alla Lectio Magistralis tenuta il 14 luglio 2021 nei Giardini d’Avalos nel Festival “Maestri Fuori Classe”.

Ha parlato di una felicità possibile, anche se faticosa, all’interno di piste antropologiche, economiche, sociali e ambientali legati a studi ed esperienze sul campo, in cui la dignità del lavoro, l’ecologia integrale, i migranti e coloro che sono considerati “scartati” hanno un ruolo centrale. Ha spiegato che le persone sono felici se sono generative, cioè se la loro vita contribuisce in maniera positiva alla vita di qualcun altro. La generatività è connessa anche alla creatività, la capacità di mettersi in gioco, in azione, che porta a generare soluzioni, che crea soddisfazione, che determina una ricchezza di senso nella vita personale, che acquista ancora più senso se legata anche all’economia. Una generatività economica, sempre più importante nel nostro contesto contemporaneo, con la scelta di prodotti sostenibili, legati ad un impatto sociale ambientale positivo, ad una sostenibilità sociale, ad un consumo e ad un risparmio responsabile, alle banche etiche, ad un lavoro, libero, creativo, partecipativo e solidale. Importante è il voto con il portafoglio, una forza che viene dal basso, stimolo del cambiamento positivo sia della politica che delle imprese e l’approccio a quattro mani, dove il mercato e le istituzioni per funzionare hanno bisogno dell’intervento della cittadinanza attiva e delle imprese responsabili.

Ha concluso con una citazione di Papa Francesco che nella Evangelii Gaudium afferma: “dare priorità al tempo significa occuparsi di iniziare processi, più che di possedere spazi. “Privilegiando cioè le azioni che generano nuovi dinamismi nella società e coinvolgono altre persone e gruppi che le porteranno avanti, finchè fruttifichino in importanti avvenimenti storici.