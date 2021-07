Lectio Magistralis: “Alessandra Smerilli”

Nell’ambito dell’evento culturale “Maestri Fuori Classe” che si terrà a Vasto dal 10 al 16 luglio, che unisce e promuove la condivisione, il confronto e il dialogo continuo, per non smettere MAI di apprendere, tra i tanti docenti presenti ci sarà anche Suor Alessandra Smerilli, Sottosegretario presso il Dicastero per il Servizio allo Sviluppo Umano Integrale, che parlerà di: "Donna Economia. Prendersi cura del bene comune", martedì 13 luglio alle ore 19.00 presso i Giardini Napoletani di Palazzo d'Avalos (CH).

Per info e prenotazioni scrivi a info@maestrifuoriclasse.com o prenota il tuo biglietto su Eventbrite. Un appuntamento imperdibile e GRATUITO!

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-maestri-fuori-classe-2021-suor-alessandra-smerilli-161753847111?fbclid=IwAR0Pz8e9J-tJUWSvCy6oggpjnjvNcGbuFfDMSCQZSnTjMqTvUz2lmUespd4