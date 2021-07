Domenica 4 luglio alle 21,30 a Vasto il vicedirettore di Rai 1 Angelo Mellone

A “Libri al Chiostro”, il contenitore culturale ideato e diretto dalla Pro Loco "Città del Vasto" e dalla Libreria di via Cavour, in collaborazione con APS Collegio Istonio domenica 4 luglio alle ore 21,30 un ospite speciale: il vicedirettore di Rai 1 Angelo Mellone. Nella bellissima location del Chiostro ex Curia Vescovile, presenterà il suo ultimo libro “Nelle migliori famiglie” edito da Mondadori.

Un libro sui legami, che esplora il rapporto fra le aspirazioni personali e la relazione di coppia, lo scambio faticoso fra libertà e appartenenza, fra desiderio individuale e senso familiare, per mostrare che, a determinate condizioni, la famiglia può sopravvivere alla retorica della sua dissoluzione.

Angelo Mellone è giornalista, scrittore, editorialista e inviato di politica, cultura e costume per numerosi quotidiani nazionali, è autore e conduttore di diversi programmi televisivi.