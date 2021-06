Miranda Sconosciuto: tante idee in fermento

Torna il macro progetto “Coltiva la Cultura” che ha in Miranda Sconosciuto e negli “Amici di Via Pampani” la forza propulsiva con tante idee in fermento.

Ieri sera 29 giugno, un primo incontro per un grande Circle Time a piazza De Sanctis per trovare delle idee creative fatte di arte, musica e cultura, per "Ri- Vitalizzare" quelle splendide piazzette tra la Loggia Amblingh e la Chiesa di Santa Maria Maggiore.

C’è il desiderio di promuovere attività di condivisione e grande sinergia insieme a tanti artisti poliedrici, associazioni, amici, legati insieme per l’organizzazione di un evento, probabilmente mercoledì 21 luglio 2021, che possa coinvolgere in modo innovativo la città e i turisti.