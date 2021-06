'Libri al Chiostro', contenitore culturale al via

Si chiama “Libri al Chiostro”, siamo alla seconda edizione per il contenitore culturale ideato e diretto dalla Pro Loco "Città del Vasto" e dalla Libreria di via Cavour, in collaborazione con APS Collegio Istonio.

In questa strana (e speriamo ultima…) estate del 2021 abbiamo chiamato a raccolta autori, studiosi e teatranti a Vasto per presentare e raccontare libri, ricerche e documenti.

Nel Chiostro dell’ex Curia Vescovile tra luglio e agosto saranno nostri ospiti Franco Arminio, Angelo Mellone, Marilù Oliva, Garous Abdolmalekian, poeta e saggista iraniano, Dante Marianacci, Gianni Oliva, Berenice Rossi, Maria Loide Ruscitto, Pino Coscetta, Paolo Calvano, Stefano Angelucci Marino, Rossella Gesini e i ragazzi del Teatro Studio Vasto.

Il 9 luglio ci sarà la premiazione del concorso letterario “In …Chiostro” organizzato dalla Pro Loco "Città del Vasto" e riservato agli studenti delle scuole superiori di Vasto. L’ingresso è libero.

Il primo appuntamento è fissato giovedì 1° luglio alle 21,30 con lo spettacolo, promosso dal Teatro Studio Vasto dal titolo “Donne al Parlamento”, di Aristofane. Lo spettacolo del corso Ragazzi, vincitore del Premio nazionale 2021 'Il Gerione' di Salernno, è diretto da Rossella Gesini.

Calendario eventi : Luglio 1, 4, 9, 16, 23, 30, 31. Agosto 6, 11, 13, 20, 24.

Segnaliamo la presenza di:

Angelo Mellone, giornalista e scrittore, è vicedirettore di Rai Uno. È stato editorialista e inviato di politica, cultura e costume per numerosi quotidiani nazionali. Autore e conduttore di programmi radiofonici e televisivi.