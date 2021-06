Concorso letterario 'Città di Grottammare', premiato il vastese Cesare Vicoli

Cesare Vicoli, laureando in Lettere antiche e collaboratore del giornale web ilnuovoonline, è stato premiato al XII Concorso Letterario Nazionale Città di Grottammare 2021 per la sezione “Saggi inediti” con la seguente motivazione della Giuria:

Molto, molto originale, ma anche divertente, intelligente e irriverente. L’opera inoltre mette in evidenza la sensibilità dell’autore nell’affrontare il tema della caducità del tempo.

Il saggio ha per titolo “L’estate comincia a 43 anni – Calendario esistenziale che ti allunga la vita per davvero (vivere consapevolmente ed intensamente 360 trimestri)”

L’idea è stata quella di rapportare l’esistenza media dell’essere umano (per comodità di calcolo è stata fissata a 90 anni in modo che ogni giorno del calendario “pesi” esattamente un trimestre di vita) all’anno solare in modo da avere maggiore consapevolezza del tempo che ci è stato assegnato e di quello che man mano utilizziamo.

Il lavoro, ci spiega l’autore, ha una duplice finalità:

Dimostrare ai cinquantenni che non sono affatto vecchi, perché stanno ancora vivendo l’estate della loro esistenza, infatti il quinto decennio comincia il 19 luglio e termina il 27 agosto; mentre l’autunno subentra a 66 anni. Far capire ai giovani che devono usare il loro tempo al meglio, come sosteneva Seneca nel suo De brevitate vitae. In altri termini, la vita non è poi così breve, lo diventa se spendiamo male il nostro tempo credendo di averne tanto a disposizione. Infatti a trent’anni si pensa che la vecchiaia sia lontanissima, in realtà, rapportando l’età a questa sorta di almanacco esistenziale, si scopre che siamo già al 30 aprile, vale a dire a primavera inoltrata .

L’opera si compone di una breve prima parte argomentativa ed una seconda in cui sono riportati i dodici mesi dell’anno all’interno dei quali ogni determinato giorno corrisponde ad una data età. Così i 18 anni corrispondono al 13 marzo mentre gli equinozi di nostra vita (Primavera e Autunno) cadono rispettivamente a 20 e 66 anni; così come il Solstizio d’estate a 43 e quello invernale a 88 anni e 9 mesi. Ogni pagina del calendario è arricchita da un bellissimo disegno a colori, che ritrae il mese in oggetto, realizzato dalla giovanissima Paola Di Tanna, studentessa del 2^ anno del Liceo Classico di Vasto.

Il progetto editoriale sarà curato dalla Maison Littéraire di Vasto (Cenacolo Culturale della Libreria Universal) che sta ancora valutando se farne un vero e proprio calendario oppure un piccolo volume.

Qui di seguito si riporta la pagina del mese di luglio insieme al disegno corrispondente (presente nella galleria di foto).