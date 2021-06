“Giallo di Sera”, la terza edizione

Interessante proposta per tutti gli appassionati “Giallo di sera a Ortona” alla terza edizione a Piazza della Repubblica 9, con ingresso libero fino a esaurimento posti.

“Questa manifestazione”, dice Stefano Angelucci Marino “si è imposta a livello regionale per qualità, spessore, respiro, coinvolgimento delle migliori energie del territorio. Cristiana Canosa, assessore alla cultura, è riuscita a creare le condizioni per questo piccolo grande miracolo della cultura in Abruzzo affidando la direzione artistica a Romano De Marco. "Creare le condizioni" è il compito di un assessore nel nostro settore, con intelligenza e fiducia verso chi lavora in questo mondo. Romano De Marco, e chi mi segue sa che su "Giallo di sera" scrivo da tre anni sempre le stesse cose, riesce a costruire un appuntamento che scavalca la manifestazione di genere per proporsi come un contenitore originale e pieno di percorsi innovativi.

Venerdì 9 luglio alle ore 22,00 a Ortona, ci sarà Matteo Strukul, serata “Dante Enigna”, presenta Romano De Marco, con letture dedicata a cura di Sefano Angelucci Marino.

Per Info e prenotazioni: 3473444333.