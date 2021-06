Mariella Fiore presenta il suo libro “Allora resta”: inizia il calendario estivo sulla terrazza del Mondadori Bookstore

“Siamo davvero felici di iniziare il nostro calendario estivo di eventi letterari con la presentazione del romanzo di Mariella Fiore edito da Ianieri Edizioni” afferma Luana Ciffolilli, titolare della Mondadori Bookstore di Vasto, “domenica 20 giugno alle ore 18:30 nella terrazza della libreria con posti limitati, su prenotazione”.

Il racconto parla di Amos e Clara hanno otto anni e si promettono amore eterno. A rovinare tutto però arriva una frana che distrugge Aria, il paesino dove abitano, e uccide lo zio a cui Amos è profondamente legato. Clara si trasferisce a Roma e Amos rimane solo. A niente servono le lettere che i due si scrivono perché non le riceveranno mai.

L'autrice sarà a disposizione in libreria per il firma copie prima e dopo l'evento per tutti coloro che non saranno riusciti a prenotare un posto per la presentazione.



Per info e prenotazioni 0873.380186