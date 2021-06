I.C. 'Rossetti' di Vasto: un anno scolastico in compagnia di Dante

Ricorderemo l’a.s. 2020-2021 per l’eccezionale impegno della Scuola nel fronteggiare l’emergenza pandemica assicurando ai propri alunni una didattica flessibile ed efficace, alla quale hanno giovato la professionalità, la fantasia e il cuore di tutto il personale, docente e non. In questo quadro generale si è inserito un percorso che ha unito i tre ordini di scuola dell’I.C. “Rossetti” in una feconda collaborazione, finalizzata alla conoscenza e all’attualizzazione del messaggio di Dante Alighieri nei 700 anni dalla morte del Sommo Poeta.

Referente del coordinamento delle attività dantesche è stata la Prof.ssa Daniela Madonna, con il prezioso contributo della Maestra Domenica Di Pasquale. A partire dal mese di gennaio l’insieme delle singole iniziative su Dante, ideate dalla Scuola dell’Infanzia, dalla Primaria e dalla Secondaria di I grado, è stato comunicato alla Fondazione Celommi per il progetto di respiro nazionale “Per l’alto mare aperto – Approdi nelle isole dantesche”, ottenendone grande apprezzamento.

Il secondo step è stato l’attuazione di attività mirate in occasione del “Dantedì” 2021 (25 marzo), mentre il terzo è consistito nello sviluppo di in una serie di lavori ispirati all’Alighieri, culminati nel cosiddetto “Maggio dantesco” sul finire dell’anno scolastico.

L’approccio a Dante e alla “Divina Commedia” è stato ovviamente diversificato e calibrato a seconda dell’età degli studenti, ma il tratto comune a tutte le attività è risultato la ricerca dei semi di universalità e di contemporaneità presenti nei versi dell’Alighieri, esemplari fonti di speranza e di lungimiranza anche

nell’arduo periodo storico che stiamo affrontando.

Non essendo stato possibile condividere “in presenza” i frutti del lungo percorso di cooperazione, essi sono stati resi fruibili sul sito dell’Istituto (sezione “Progetti e concorsi” https://icrossettivasto.edu.it/site/studenti-2-2/).

Queste le attività promosse, insieme alle classi e ai docenti coinvolti:

1) Scuola dell’Infanzia “Santa Lucia”, video “Alla scoperta di Dante”: sezione E (insegnanti Daniela Cormani, Adelina D'Ovidio, Ilde Volpi); sezione F (insegnanti Fabiana Bolognese, Vittoria Di Bello, Isolina Di Laudo, Antonella Scampoli); cinquenni della sezione G (insegnanti Antonietta Piccirilli, Giulia Santoro, Silvia Visconti); cinquenni della sezione H (insegnanti Rossana Di Virgilio, Grazia Gileno , Alessandra Pelliccia, Anna Vuolo); cinquenni della sezione I (insegnanti Nunzia Invito, Anna Florio, Rossana Cinquina);

2) Scuola Primaria “L. Martella”: classe 1^B, video “Amico Dante”, progetto inclusione (insegnante Domenica Di Pasquale);

3) Scuola Secondaria di I grado “G. Rossetti”: classe 1^D Indirizzo Artistico, “Dante vicino”, manifesto per i 700 anni dalla morte di Dante (insegnante Daniela Madonna); classe 2^D Indirizzo Artistico, “Proprio nel mezzo della vita mia/mi ritrovai in una pandemia”, terzine e disegni per il “Dantedì” 2021 e “A scuola con Dante”, compito di realtà di service learning in cui gli alunni, interpretando i vari personaggi della “Divina Commedia”, hanno fatto conoscere Dante ai più piccoli (insegnante Daniela Madonna con le colleghe Filomena Corcione e Michela Reale); classe 2^D Indirizzo Artistico, lapbook sulla “Divina Commedia”, progetto inclusione (insegnante Filomena Corcione); classe 3^D Indirizzo Artistico, “Beatrice’s theme”, composizione musicale di Simone Sputore e video a cura di Giulia Antenucci e Chiara Rapino, in collaborazione con l’intero gruppo di apprendimento (insegnante Elisabetta Folcando); classe 2^E Indirizzo Musicale, “Il nostro tributo a Dante”, musica, recitazione e disegno in omaggio al Sommo Poeta (insegnante Rosalba Felice con i colleghi Luisella Bruno, Selina De Santis, Andrea Di Mele, Stefania D’Orazio, Mauro Gallo e Roberto Laccetti); classe 2^G Indirizzo Linguistico Europeo, “A noi, Dante”, video pluridisciplinare girato da Michelle Olivieri e montato da Iacopo Di Lello, in cui gli alunni hanno si sono confrontati con lo stile dantesco interpretando il tema attualissimo del contrasto al Covid-19 (insegnante Viviana Cocco con i colleghi Luisella Bruno, Alessandra Della Penna, Gabriella Giorgetta, Giuliana Liccardi, Annalisa Martinelli, Chiara Nicci e Michela Silla); classe 2^H Indirizzo Tecnologico Scientifico, “Maggio dantesco in 2^H”, intervista impossibile all’Alighieri (insegnante Angela Mariani con il collega Stefano Guerrieri).

Altri interessanti lavori realizzati in occasione del “Dantedì” 2021 sono stati pubblicati sulla pagina Facebook dell’Istituto come, per la Scuola Primaria “L. Martella”, quelli sulla “Selva oscura” della 3^E (insegnante Mariannina D’Adamio), mentre per la Scuola Secondaria di I grado “G. Rossetti” quelli su Padlet della 1^B e della 3^B Indirizzo Artistico Sperimentale (insegnante Emma Columbro), quelli che hanno rivisitato Dante in chiave moderna della 3^C Indirizzo Linguistico (insegnante Stefania D’Orazio) e infine quelli estetico-interpretativi sulle terzine dantesche della 3^D Indirizzo Artistico (insegnante Elisabetta

Folcando).

Anche la positiva e brillante partecipazione della Scuola al X Concorso Artistico Nazionale – Premio Celommi 2021 è a pieno titolo da inserire nelle iniziative svolte in onore di Dante. Numerose sono state le classi che hanno presentato i loro elaborati: per la Primaria la 1^A (insegnante Antonella Marianacci), la 1^B

(insegnanti Domenica Di Pasquale e Anna Tana), la 1^C (insegnanti Mary Nora Ramundi e Santina Sabia), la 1^E (insegnante Nunzia Ciancaglini), la 3^E (insegnante Mariannina D’Adamio), la 4^A (insegnanti Mary Nora Ramundi e Carla Roberti), la 4^B (insegnante Serena Loporchio), la 4^C (insegnante Teresa Gileno), la 4^D (insegnante Paola Massone), la 5^C (insegnante Maria Cristina Cogliati), la 5^D (insegnante Angioletta D’Annunzio) e la 5^E (insegnante Anna Maria Di Chiacchio); per la Secondaria le classi 1^D e 3^D Indirizzo Artistico (Prof.ssa Stefania D’Orazio). Tanti sono stati gli alunni dell’I.C. “Rossetti” inclusi nella rosa dei vincitori.

L’anno delle Celebrazioni dedicate al poeta fiorentino si chiuderà a dicembre, dunque ci sarà ancora tempo di approfondire la conoscenza dell’affascinante universo dell’Alighieri. Intanto buona estate a tutti e... arrivederci, Dante.

Daniela Madonna